Вашингтон, 18 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX, производитель ракет-носителей Falcon 9, примет участие в проекте Elysium Star II по запуску на орбиту мемориального корабля с прахом умерших. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании Elysium Star.

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Корабль Elysium Star II станет первым аппаратом, непосредственно предназначенным для похорон в открытом космосе. Ранее прах покойных отправлялся в космос лишь в качестве вторичного груза.

Компания предлагает всем желающим забронировать для своих близких место на корабле, услуга обойдется по меньшей мере в $ 2490. Пепел усопшего будет помещен в специальную металлическую капсулу, на ее корпус может быть нанесена надпись длиной в 80 символов.

Для отслеживания местонахождения мемориального корабля разработано мобильное приложение. Предполагается, что такой аппарат будет кружить вокруг Земли в течении двух лет. Ракета-носитель будет запущена с космодрома в Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2017 года основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил о том, что уже через два года будут беспилотные автомобили, водители которых смогут спать за рулем. Ранее Илон Маск занялся проблемами инфраструктуры и оборудованием для строительства туннелей.

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