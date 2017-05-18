Вашингтон, 18 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Присяжные в США оправдали полицейского, застрелившего в прошлом году безоружного чернокожего, сообщает 18 мая Foxnews.

Цитата из мф «Симпсоны». реж. Марк Керклэнд. 1989-2017. США Полиция Спрингфилда

Присяжные заседатели вынесли свой вердикт после длительного совещания, которое продолжалось почти девять часов.

Сотрудник полиции города Талса, штат Оклахома, Бетти Шелби застрелила 40-летнего Теренса Кратчера.

Шелби отдала приказ Кратчеру поднять руки и лечь на землю. Подняв руки, он продолжал двигаться к своему автомобилю, затем он наклонился в салон автомобиля и был застрелен.

Шелби заявила, что в салоне автомобиля могло быть оружие, поэтому она произвела выстрел из своего табельного оружия, что и стало причиной смерти Кратчера.

Напомним, Теренс Кратчер является одним из по меньшей мере 20 чернокожих людей, застреленных полицией во время различных инцидентов, вызвавших общественный резонанс в США и заставивших мировое сообщество говорить о не изжитом до сих пор в Соединенных Штатах расизме.