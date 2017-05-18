Присяжные в США оправдали полицейского, застрелившего чернокожего
Вашингтон, 18 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Присяжные в США оправдали полицейского, застрелившего в прошлом году безоружного чернокожего, сообщает 18 мая Foxnews.
Присяжные заседатели вынесли свой вердикт после длительного совещания, которое продолжалось почти девять часов.
Сотрудник полиции города Талса, штат Оклахома, Бетти Шелби застрелила 40-летнего Теренса Кратчера.
Шелби отдала приказ Кратчеру поднять руки и лечь на землю. Подняв руки, он продолжал двигаться к своему автомобилю, затем он наклонился в салон автомобиля и был застрелен.
Шелби заявила, что в салоне автомобиля могло быть оружие, поэтому она произвела выстрел из своего табельного оружия, что и стало причиной смерти Кратчера.
Напомним, Теренс Кратчер является одним из по меньшей мере 20 чернокожих людей, застреленных полицией во время различных инцидентов, вызвавших общественный резонанс в США и заставивших мировое сообщество говорить о не изжитом до сих пор в Соединенных Штатах расизме.