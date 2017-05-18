Ярославль, 18 мая, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Певец Стас Костюшкин обвинил депутатов муниципалитета Ярославля в том, что они не знают нужд своих избирателей. Об этом музыкант сообщил в своем «Инстаграм». В ответ на просьбы подписчиков, Костюшкин разместил фотографию пончиковой, которую он собирался открыть в городе на улице Кирова. Однако городские власти сказали, что ларек на пешеходной улице установлен «по ошибке» и накануне он исчез оттуда. Сам певец посчитал, что в этом виноваты депутаты муниципалитета, поднявшие тему незаконной установки на заседании 17 мая.

Инстаграм Стаса Костяшкина Пончиковая Стаса Костюшкина

«Мы приходим не зарабатывать, а накормить!!! Спасибо ярославскому муниципалитету за «поддержку»! А чё, когда капает сто тысяч в месяц, разве надо думать о студентах и школьниках, малоимущих семьях и людях со среднем достатком!!!», — написал в своем «Инстаграм» Стас Костюшкин.

Депутаты муниципалитета не замедлили ответить. Как рассказал депутат Сергей Выржиковский, специализирующийся на защите прав предпринимателей, представительный орган не имеет ничего против певца лично и готов всячески ему содействовать. Но лишь в том случае, если Костюшкин будет соблюдать местные нормативно-правовые акты.

«Одного желания накормить ярославцев недостаточно. Нужно соблюдать правила, которые действуют на территории, где ты хочешь вести бизнес. Ярославль открыт для предпринимателей, открыт для инвесторов. Ярославское отделение «Опоры России» готово помочь Стасу, готово проконсультировать его, объяснить, каким образом лучше поступить, чтобы открыть свой бизнес здесь. Это наша задача, наша миссия. А что касается 100 тысяч в месяц, то у Стаса была возможность выдвинуть свою кандидатуру в муниципалитет Ярославля и попробовать заработать эти деньги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ярославского отделения «Опоры России», депутат муниципалитета Сергей Выржиковский.

Выржиковский добавил, что депутаты муниципалитета, за исключением одного человека, работают на непостоянной основе и не получают заработной платы за свою деятельность.