Калуга, 18 мая, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Применению инновационных технологий в сторительстве дорог посвящен проходящий в Калуге международный форум «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Агентства регионального развития Калужской области На форуме по дорожному строительству

Представители дорожной индустрии страны должны уделять внимание появлению новых технологий и материалов, а также заняться решением сопутствующих прогрессу вопросов, заявил на открытии помощник президента РФ Игорь Левитин.

Среди таких задач достоверность сметных работ на проведение строительства, принятие мер по привлечению собственников инженерных коммуникаций к софинансированию дорожных работ, а также реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих, в свою очередь, акцентировал внимание на материалах, позволяющих увеличить межремонтный срок эксплуатации дорог. В этой связи отмечалось, что в сентябре 2016 года между правительством Калужской области и Федеральным дорожным агентством был заключен меморандум о создании комплексного дорожно-испытательного полигона. Он предназначен для оценки эффективности различных материалов и конструкций, используемых при строительстве и реконструкции автодорог. Также заявили о создании специального реестра с данными для составления проектной документации.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил создать систему воспользоваться опытом создания «Платона» и взимать плату с большегрузных машин за проезд по региональным дорогам.

Он отметил, что в связи с введением системы «Платон» региональные дороги получили дополнительные нагрузки и регионы тоже должны были бы получить право взимать какую-то плату для того, чтобы поддерживать дороги в нормативном состоянии.

Напомним, в 2017 году расходы на дороги в Калужской области составят 3,7 млрд рублей. Более 40% расходов будет направлено на поддержание качества действующей дорожной сети. Планируется выполнить ремонт 155 км автодорог областного значения в Бабынинском, Дзержинском, Жиздринском, Малоярославецком, Людиновском, Кировском, Медынском, Хвастовичском районах.

В 2016 году на дорожное строительство региона было направлено свыше 6,1 млрд рублей. Ведено в эксплуатацию 26 км сельских дорог. Отремонтировано 133 км дорог областного и местного значения.