США, 18 мая, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Китайский грузовой корабль COSCO Development, принадлежащий одноименному контейнерному оператору, впервые в истории причалил к американскому порту Саванна, расположенному в штате Джоджия на восточном побережье США. Сотни местных жителей пришли в порт для того, чтобы лично понаблюдать швартовку одного из крупнейших контейнеровозов в мире.

Buonasera Китайский грузовой корабль Cosco Development

Размеры COSCO Development поражают даже опытных моряков — судно длинной 366 метров способно вместить 13 тыс. морских контейнеров. Для сравнения длина палубы новейшего американского авианосца USS Gerald R. Ford составляет 337 метров, пишет «Наньцзао жибао».

Китайский контейнеровоз настолько огромен, что на его палубе можно было бы разместить друг за другом сразу несколько американских Статуй свободы или британских Биг-Бенов. Прибытие китайского контейнеровоза стало возможным благодаря модернизации порта Саванны. Ранее суда, водоизмещение которых превышало 140 тыс. тонн, просто физически не могли войти в порты на восточном побережье США.

Корпорация COSCO опубликовала специальное заявление, посвященное прибытию COSCO Development в американский порт. Один из крупнейших в мире контейнерных перевозчиков объявил об открытии новой страницы в истории китайско-американских торговых отношений.

«Модернизация морских портов, а также Панамского канала позволит придать дополнительный импульс в развитии торговых отношений Китая со странами Северной и Южной Америки», — отмечается в заявлении корпорации.

Порты играют все большую роль в процессе глобальной торговли. Стремясь укрепить национальную экономику, власти КНР уделили значительное внимание строительству современных морских логистических комплексов. Так по состоянию на сегодняшний день из десяти крупнейших портов мира семь расположены на территории КНР.

Суперконтейнеровоз COSCO Development был спущен на воду в 2011 году. Судно доставляет грузы по всему миру под флагом Гонконга. Габариты корабля: 366×48 метров. Водоизмещение судна превышает 141,8 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Крупнейший в мире морской перевозчик COSCO Shipping Corp Ltd объявил о создании альянса OCEAN, в который вошли еще 3 контейнерных оператора, главной целью которого станет соперничество с датско-швейцарским объединением 2M.