Буэнос-Айрес, 18 мая, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Макри, приняв бразды правления страной, первым делом приостановил реализацию двух проектов строительства гидроэлектростанций в провинции Санта-Крус, от которой в свое время донья Кристина избиралась в аргентинский Сенат. Официальной причиной остановки была «необходимость проверки, не будут ли электростанции представлять угрозу окружающей среде, превышающую допустимые нормы».

Casa Rosada Президент Аргентины Маурисио Макри и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Китай в ответ на это демонстративно прекратил покупать у Аргентины сою, начав приобретать ее у соседней Бразилии. Несколько дороже, но тут важен был принцип.

Пакет инвестиционных договоров был составлен таким образом, что блокировка одного из них по принципу домино вызывала остановку всех остальных. В результате застопорились работы по модернизации 1600 км железнодорожных путей между северными индустриальными провинциями и портом Росарио, а также закупка новых вагонов и локомотивов. Возникла большая проблема и с трубопроводом в Кордове, который должен был монтироваться на основе материалов, ввозимых из Китая (местные аргентинские — дороже, чем привозные азиатские). Строительство трубопровода пришлось выносить на тендер, но желающих реализовать проект, становящийся нерентабельным при обязанности использовать «домашние» материалы, не нашлось.

Все эти «дыры» Маурисио Макри надеется залатать во время переговоров с Си Цзиньпинем и другими высокопоставленными лицами КНР в ходе визита. Аналитики придерживаются мнения, что у аргентинского президента «практически нет пространства для маневра»: после выплат долгов иностранным инвестиционным фондам, его страна практически на мели единственный, кто может снизойти до того, чтобы вновь «открыть кран инвестиций», — это Китай, где тоже знают об этом, и потому вряд ли будут поступаться своими интересами.