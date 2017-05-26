Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Состоялось заседание Петербургского Совета, на котором впервые министры-социалисты — Церетели, Скобелев и Чернов — дали отчет в своей работе. Первым говорил министр почт и телеграфов Церетели.

Пьянство

«Наша задача — проводить в жизнь те основные начала внутренней и внешней политики, которые указаны в декларации Временного правительства. Основная цель внешней политики — скорейшее достижение всеобщего мира на основе отказа от всяких завоеваний и контрибуций на началах самоопределения народов».

Первым шагом Временного правительства в этой области явилось официальное сообщение через министра иностранных дел российской декларации союзникам. Представители союзников сказали, что общие принципы декларации они разделяют, но что вопрос о конкретизации этих принципов нельзя сразу разрешить без обсуждения. На вопрос о пересмотре договоров союзные послы ответили, что если Россия действительно отказалась от завоеваний для себя, то договоры, конечно, должны быть пересмотрены.

Во французской ноте, полученной министром иностранных дел, говорилось, что Франция «предоставляет своим врагам захватные корыстные помыслы» Сама она «вступила в войну только для защиты своей свободы и национального достояния и для обеспечения в будущем всему миру уважения к независимости народов». Франция желает возвращения «верных и преданных ей областей Эльзаса и Лотарингии и возмещения убытков, а также необходимых гарантий для предупреждения в будущем несчастий, причиняемых непростительной провокацией нашего врага».

Высказав уверенность, что «только проникнутая этим принципом внешняя политика достигает цели» и что «только после победной борьбы соперники могут создать прочный и длительный мир на основе права», нота заканчивалась уверением, что французское правительство «преисполнено желаний прийти к соглашению не только по вопросу о способе продолжения войны, но также и об ее окончании» путем изучения и установления с общего согласия условий, при которых союзники могут рассчитывать на достижение окончательного решения, согласно с теми идеями, которыми они руководились при ведении настоящей войны.

Ираклий Церетели

Церетели сообщил, что в вопросах внутренней политики представители Совета занялись прежде всего вопросом о созыве Учредительного собрания. Они добились от Временного правительства определения количества членов комиссии по созыву Учредительного собрания и назначения срока ее заседания. В экономической области правительство примет решительные меры к организации производства и установит размер прибыли, и поставит труд в лучшие условия. Церетели как министр почт и телеграфов, по его словам, поставил вопрос об улучшении положения почтово-телеграфных служащих.

Министр труда Скобелев заявил, что правительство ставит своей целью вмешательство в хозяйственную жизнь страны. Ввиду того, что в государственном казначействе нет денег, то их надо брать из карманов предпринимателей и касс банков.

«Нужно обложение прибыли, военной сверхприбыли, всей прибыли, взятой за два года войны. Это уже поручено разработать министру финансов. Прогрессивно-подоходный налог — средство возвратить государству утекшую в карманы военную сверхприбыль. Мы предложили работать без процентов. Весь дивиденд — в государственное казначейство. Нужно пересмотреть старый закон о подоходном налоге, отрезав демократический хвост и удалив плутократическую голову».

Скобелев Матвей Иванович

Что касается требований рабочих, то они могут быть удовлетворены только в общегосударственном масштабе. В заключение Скобелев сказал:

«В деле борьбы за мир мы рассчитывали не на дипломатию, а только на демократию. Инициативой Исполнительного Комитета созывается конференция социалистов всего мира. И пусть нам не говорят, что мы будем игрушкой в руках Вильгельма. Нет, Вильгельм будет игрушкой в наших руках».

Министр земледелия Чернов заявил, что министерство земледелия занято организацией переписи населения. Цель этой переписи — снабдить Учредительное собрание достаточным количеством материалов для создания нового Земельного кодекса.

«Первая задача наша — реформа местного самоуправления, начиная с волостного земства, затем мы перейдем к вопросу о земельных сделках».

Карикатура на Л. Д. Троцкого. 1923

От имени объединенных социалистов-демократов-интернационалистов выступил Троцкий, который заявил, что сомнения, привезенные им из-за границы, — должны ли социалисты идти во Временное правительство, после речей министров не рассеялись, а укрепились.

«Скобелев собирается реквизировать всю капиталистическую прибыль. Очень хорошо. Но ведь прибыль — единственная движущая сила капиталистического производства. Как же уничтожить движущую силу капитализма, оставляя власть в руках капиталистического Временного правительства? Чтобы осуществить это — надо передать власть в руки Советов Р. и С.Д.».

По адресу Чернова Троцкий сказал, что здесь выступал министр не аграрной революции, а аграрной статистики. Затем Троцкий указал на отсутствие Керенского в Совете и обратил внимание на рекламу, которую создает вокруг имени Керенского буржуазная пресса. Керенский произносит хорошие речи и в то же время допускает, чтобы главнокомандующий Алексеев на офицерском съезде наносил пощечины Временному правительству, объявляя «лозунг без аннексий и контрибуций» утопией.

Церетели в заключительном слове предупредил, что вступление социалистов в состав правительства не создает чудес и не устраняет всех затруднений. После речи Церетели ставится на голосование формула доверия выступавшим в Совете министрам и всему Временному правительству, которая и принимается большинством Совета против голосов большевиков и анархистов.

Братание на российско-германском фронте, 1917 год

Исполком Кронштадтского Совета вынес постановление об объявлении Совета единственной властью в городе и о вступлении в контакт с Временным правительством только по общегосударственным делам. Контекст этого решения приводит Троцкий:

«Как всегда бывает, когда противоречия напряжены до предела, но момент взрыва еще не наступил, группировка политических сил обнаружилась откровеннее и ярче не на основных вопросах, а на случайных и побочных. В качестве одного из громоотводов для политических страстей служил в те недели Кронштадт. Старая крепость, которая должна была быть верным часовым у морских ворот императорской столицы, не раз поднимала в прошлом знамя восстания. Несмотря на беспощадные расправы, мятежное пламя никогда не потухало в Кронштадте. Оно грозно вспыхнуло после переворота. Имя морской крепости скоро стало на страницах патриотической печати синонимом худших сторон революции, т. е. большевизма. В действительности Кронштадтский Совет еще не был большевистским: в него входило в мае 107 большевиков, 112 эсеров, 30 меньшевиков и 97 беспартийных. Но это были кронштадтские эсеры и кронштадтские беспартийные, жившие под высоким давлением: большинство их в важных вопросах шло за большевиками.

В области политики кронштадтские матросы не склонны были ни к маневрам, ни к дипломатии. У них было свое правило: сказано — сделано. Не мудрено, если в отношении к призрачному правительству они склонны были к крайне упрощенным методам действия. 13 мая Совет постановил: «Единственной властью в Кронштадте является Совет рабочих и солдатских депутатов». Устранение правительственного комиссара, кадета Пепеляева, игравшего роль пятого колеса в телеге, прошло в крепости совершенно незамеченным. Сохранялся образцовый порядок. В городе была запрещена карточная игра, закрыты и выселены все притоны. Под угрозой «конфискации имущества и отсылки на фронт» Совет запретил появляться на улицах в пьяном виде. Угроза не раз приводилась в исполнение.

Закаленные в страшном режиме царского флота и морской крепости, привыкшие к суровой работе, к жертвам, но и к неистовству матросы теперь, когда перед ними приоткрылась завеса новой жизни, в которой они почувствовали себя будущими хозяевами, напрягли все свои сухожилия, чтобы показать себя достойными революции. Они жадно набрасывались в Петрограде на друзей и на противников и почти насильно влекли их в Кронштадт, чтобы показать, каковы революционные моряки на деле. Такое нравственное напряжение не могло, разумеется, длиться вечно, но его хватило надолго. Кронштадтские моряки стали чем-то вроде воинствующего ордена революции. Но какой? Не той, во всяком случае, какая воплощалась в министре Церетели с его комиссаром Пепеляевым. Кронштадт стоял как провозвестник надвигающейся второй революции. Поэтому его так ненавидели все те, для кого было слишком достаточно и первой».

Виктор Павлович Ногин. 1924 год

На соединенном заседании исполкомов Московского Совета обсуждался вопрос об отношении к новому Временному правительству. Председатель Хинчук изложил мотивы, побудившие Исполком Петроградского Совета и общее собрание Совета принять решение об участии в коалиционном правительстве. Кибрик (меньшевик) доказывал, что необходимо отказаться от прежней тактики условной поддержки Временного правительства и перейти к полной поддержке и активно проводить на местах правительственную программу. Ногин (большевик) настаивал на необходимости организовать революционную власть в лице Советов. В прениях принимали участие и другие ораторы. В результате прений была принята большинством резолюция о поддержке Временного правительства.

На Всероссийском съезде крестьянских депутатов большинством голосов против 12, при 15 воздержавшихся, принята резолюция о войне:

«Всероссийский съезд крестьянских депутатов с негодованием отвергает всякую мысль о сепаратном мире и приветствует все шаги Совета рабочих и солдатских депутатов к объединению трудящихся всего мира и призыву их к борьбе. Со своей стороны Совет крестьянских депутатов зовет крестьян всех стран принудить свои правительства отказаться от требований аннексий и контрибуций. Съезд считает долгом трудового народа революционной России вести самую активную защиту страны, не останавливаясь ни перед какими жертвами, и принять самые решительные меры к поднятию боевой силы армии как для оборонительных, так и наступательных действий».

Московское областное бюро, Московская окружная организация и Московский комитет РСДРП (большевиков) выпустили воззвание к московским рабочим и солдатам с призывом устроить в воскресенье, 14 мая, демонстрацию протеста против смертного приговора австрийскому социал-демократу Фридриху Адлеру.

Московская городская конференция РСДРП (б), заслушав сообщение о смертном приговоре Адлеру, выразила свое глубокое негодование гнусным палачам. Ответственными за это убийство конференция считает буржуазные правительства всех стран и поддерживающих эти правительства социал-шовинистов. На многих фабриках и заводах в Москве происходили митинги протеста против смертного приговора Адлеру.

Справка ИА REGNUM

Фридрих Адлер — австрийский революционер, физик. В 1909 году уступил свое место заведующего кафедрой Альберту Эйнштейну, подвергавшемуся дискриминации по этническому признаку. Откололся от австрийских социал-демократов, выступив против войны и поддержки местной буржуазии. 21 октября 1916 года Адлер застрелил консервативного министра-президента Австро-Венгрии Карла фон Штюргка. В мае 1917 года его приговорили к смертной казни.