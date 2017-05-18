Красноярск, 18 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. На вопрос корреспондента ИА REGNUM, реально ли выполнить все указанные в документе меры до 2030 года, Евгения Бухарова ответила, что «объять необъятное не представляется возможным».

Krasnoyarsk-gorsovet.ru Депутат Красноярского городского совета Евгения Бухарова

«Необходимо выстроить приоритеты и последовательно двигаться вперед по ним, «не размазывая негустую кашу из ресурсов тонким слоем» одновременно по всем направлениям», — считает она.

Что касается анализа стратегии экономической безопасности страны в региональном разрезе, а именно направления развития Красноярского края, эксперт отметила, что на современном этапе ставка в реальном секторе экономики должна быть сделана на природно-ресурсный комплекс (при этом важно, чтобы наряду с добычей ресурсов размещались предприятия обработки); на оборонно-промышленный комплекс, который может стать опорой для развития гражданского приборостроения; на транспортно-логистический комплекс; на формирование инновационно-технологического кластера и развитие нефтесервисного кластера.

В финансово-бюджетной основе развития, по мнению Евгении Бухаровой, необходимо изменение межбюджетных отношений в части сокращения изъятия налогов в федеральный бюджет, изменение налогообложения в области природопользования и отмена налогообложения консолидированных групп налогоплательщиков.

«При множестве проблем для края ключевыми являются сокращение рабочих мест с достойной оплатой труда в разрезе территорий, рост и без того значительной дифференциации в доходах населения, угрожающая экологическая обстановка», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

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Среди факторов, угрожающих экономической безопасности России, в документе в том числе названа и коррупция. Евгения Бухарова считает, что «помимо борьбы с коррупцией необходимо создавать условия и стимулы для «некоррупционного» поведения.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в мае текущего года подписал указ о стратегии экономической безопасности РФ. Уточняется, что документ разработан с целью совершенствования механизма принятия ответных мер в случае применения другими странами, а также международными организациями санкций в отношении юрлиц России и отраслей российской экономики.

Среди основных целей политики по обеспечению экономической безопасности значатся повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала. Среди прочего в документе обозначена задача по развитию Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, приоритетному развитию экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области.

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