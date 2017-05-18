Волгоград, 18 мая, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Дом в Советском районе Волгограда, в котором прогремел взрыв бытового газа, восстанавливать не будут. Такое решение было принято по результатам обследования здания, которое провели специалисты. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Volgograd.ru Разрушенный взрывом бытового газа дом в Волгограде

До этого эксперты и представители МЧС высказали однозначное мнение о разрушенной после ЧП части дома — третьем и четвертом подъездах — «восстановлению не подлежат».

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Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде

Теперь вынесен приговор и всему дому — степень износа конструкций высока, поэтому он полностью будет снесён.

«Решение по сносу дома непростое, сложное. Специалисты пришли к выводу, что восстановление нецелесообразно, здание не предназначено для проживания. Дальнейшие действия могут привести к обрушению», — уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пользователи соцсетей уже запросили о том, какой именно дом будет построен на этом месте и куда переселят его прежних жильцов. Высказывались предположения, что здесь снова появится четырехэтажный дом, потому что вдоль проспекта Университетского идет единая линия из таких домов, и «это очень симпатично». А если построят какую-нибудь высотку, то всё нарушится. Другие считают, что место очень выгодное и здесь целесообразнее возвести девятиэтажку. Да ещё и немного расширить дорогу, «а то вечно в час пик там не проехать».

«Там даже глобальный капремонт был бесполезен. Место хорошее, можно интересный дом спроектировать», — отмечает Александр Поляков.

Как пояснил губернатор региона Андрей Бочаров, на строительство нового дома на этом месте может уйти более года, поэтому принято решение об оказании помощи жильцам в приобретении квартир.

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Судьбу разрушенного взрывом дома в Волгограде решат эксперты

Собственникам жилья в доме по проспекту Университетскому, 60 будут выделены жилищные сертификаты стоимостью до 35 тысяч рублей за квадратный метр. Им предложат несколько вариантов, однако они могут подыскать новое жильё и самостоятельно. Документы для выпуска сертификатов должны подготовить в течение двух недель.

Пока часть жильцов находится в пункте временного размещения, оборудованного в школе, и в гостинице, часть — у родственников и друзей. Десять человек остаются в медицинских учреждениях, они получают всю необходимую помощь врачей.

На месте взрыва спасатели уже завершили основную часть работ В ближайшие дни сотрудники ведомства помогут жильцам с вывозом вещей и имущества. Потом площадка будет передана строительной организации, которая займется разбором здания.

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Следствие раскрыло подробности взрыва бытового газа в доме в Волгограде

Окажут пострадавшим и материальную помощь. Ее выплаты уже начались. 22 семьи уже получили выплаты по 50 тысяч рублей, 39 человек — по 10 тысяч рублей. Также сегодня, 18 мая, на заседании оперативного штаба будет решатся вопрос о предоставлении дополнительных мер поддержки тем, кто потерял своих родственников, и тем, кто получил тяжелые травмы и средней степени тяжести.

Кроме того, организован и сбор денежных средств для пострадавших. Перечислить посильную сумму для оказания помощи людям, оставшимся без крова и имущества, любой желающий может на счет благотворительного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на Университетском проспекте в Волгограде прогремел днём 16 мая. В результате обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов дома. Полностью были разрушены более десятка квартир, четыре человек погибли, десять были госпитализированы.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России — «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В качестве подозреваемых задержаны три человека.

По предварительной версии, взрыв произошёл из-за проведения несанкционированных работ на водоводе, в ходе которых была задета газовая труба.