Чебоксары, 18 мая, 2017, 09:28 — ИА Регнум. За 2016 год из Чувашии вывезено продукции и товаров на общую сумму 28 908,8 млн рублей. Это на 3961 млн рублей (или на 15,88%) больше, чем было в 2015 году. В том числе в другие регионы России вывезено продукции на 27 372,2 млн рублей (или 94,7% от общего объема вывоза), на экспорт — на 1536,6 млн рублей (5,3%). Кроме этого, данными предприятиями поставлено на территорию Чувашии продукции и товаров на 14 798,3 млн рублей.

Chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

Больше всего товаров было поставлено в регионы Приволжского (на 10 875 млн рублей, или 39,7% от общего объёма вывоза) и Центрального (на 9078 млн рублей, или 33,1%) федерального округов. Активнее всего торговля шла с Москвой (16,7% от общего объёма вывоза), Подмосковьем (9,4%), Нижегородской областью (9,5%), Татарией (7,6%), Самарской (5,2%) и Ульяновской областями (4,4%).

В структуре вывозимой продукции наибольшую долю занимают пищевые продукты, напитки и табачные изделия (20 011 млн рублей), несельскохозяйственные промежуточные отходы и лом (6922 млн рублей). Далее идут непродовольственные потребительские товары (1241 млн рублей), машины, оборудование, эксплуатационные материалы и принадлежности (673,4 млн рублей), сельхозсырьё и скот (61,5 млн рублей).