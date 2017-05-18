Буэнос-Айрес, 18 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Авторитетные в Аргентине общественные организации 17 мая маршем прошли перед зданием Национального Конгресса с требованием принять закон о чрезвычайной продовольственной ситуации, который позволил бы выделить бюджетные средства на создание бесплатных общественных столовых, в частности для детей, сообщает информационное агентство EFE.

Пустая тарелка

Глава общественной организации «Барриос де Пье» Даниэль Менендес пояснил, что необходимость выдвинуть этот законопроект была вызвана данными социального опроса, проведенного в провинции Буэнос-Айрес, который установил, что «почти половина детей недоедает или страдает от плохого питания».

Активист отметил, что это «происходит потому, что дети перестают есть мясо и пить молоко, замещая эти питательные вещества мучными изделиями и чаем».

Менендес также добавил, что в Аргентине, которая в настоящее время имеет уровень бедности в 30,3% населения, в 2008 году начался процесс повышения цен на продукты питания, что «продолжается без остановки», а в последние месяцы «эта ситуация усугубляется отсутствием работы».

Менендес раскритиковал действия национального правительства, заявив, что государственная программа, которая стремится регулировать стоимость продуктов основной продовольственной корзины, план «Осторожные цены», «не увенчалась успехом».

Он также сообщил, что общественные организации представили проект закона о чрезвычайной продовольственной ситуации министру социального развития Каролине Стэнли. Данная инициатива включает в себя создание сети по бесплатному распределению пищи, известной как «общественные кухни».

Согласно Менендесу, 17 мая в акции в поддержку данной законодательной инициативы приняли участи «тысячи людей», и демонстрации продолжатся, пока в парламенте не будет достигнут консенсус между правящим блоком и оппозицией по поводу финансирования инициатив законопроекта о чрезвычайной продовольственной ситуации.

Напомним, по данным Национального института статистики и переписи Аргентины, в апреле цены на потребительские товары в стране выросли на 27,5% по сравнению с тем же месяцем 2016 года и на 2,6% по сравнению с мартом 2017 года, что превышает инфляцию в 17%, заложенную в бюджете на 2017 год.