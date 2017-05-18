Харбин, Китай, 18 мая, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Китайский авиастроительный концерн AVIC сообщил об успешном испытании новейшего боевого ударного вертолета Z-19E — экспортной модификации вертолета Z-19, стоящего на вооружении ВВС НОАК. Боевая машина поднялась в небо с аэродрома Хафэй, расположенного в китайском Харбине.

News.qq.com Z-19E

Неофициальное название Z-19E, данное машине инженерами и конструкторами, звучит как «юань», что в переводе с китайского означает «коршун». Данное название характеризует экспортную версию Z-19E — новый вертолет стал более бесшумным и безопасным для пилотирования в условиях реальных боевых действий, пишет «Тэнсюнь синьвэнь».

По словам разработчиков, Z-19E полностью соответствует всем международным стандартам. Боевая машина способна выполнять полеты в любых погодных условиях, уничтожая наземную и воздушную технику потенциального противника.

Z-19E, максимальная взлетная масса которого составляет всего 4250 кг, способен совершать резкие маневры в воздухе. Китайским конструкторам удалось максимально облегчить вертолет, что при этом не сказалось на его боевой мощи.

«Коршун» может быть оснащен ракетами класса «воздух — земля» и «воздух — воздух». Главной задачей Z-19E является уничтожение тяжелой бронетехники противника. Полностью бронированный корпус защищает двух пилотов, которые управляют машиной из тандемной кабины.

Z-19E стал значительно безопаснее своего предшественника — инженеры серьезно доработали силовую установку вертолета, благодаря чему «коршун» стал бесшумнее обычного Z-19. Специальная система, предотвращающая затягивание посторонних предметов в лопасти, позволяет совершать полеты на минимальной высоте, а также осуществлять посадку на максимально не предназначенной для этого местности.

Вертолет предназначен для поддержки сухопутных соединений с воздуха — Z-19E создан для уничтожения танков, БТР, а также наземных укреплений. По оценкам специалистов AVIC, экспортная версия Z-19 может заинтересовать страны АТР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый китайский вертолет большой грузоподъемности гражданского применения AC313 прошел испытания на летную пригодность 29 марта 2017 года.