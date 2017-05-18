Москва, 18 мая, 2017, 09:01 — ИА Регнум. "Единственное, что из интересного нам могут американцы предложить, — это передел сфер влияния. Некое новое мироустройство, в котором будет передел сфер влияния, — это было бы действительно интересно, в остальном нам американцам предложить нечего — полагает эксперт — Интересов, пересекающихся с ними, на самом деле у нас очень немного. Настолько эти интересы разные, что точки пересечения найти достаточно сложно. Ближний Восток — это наиболее очевидные вещи».

Mil.ru Флаги России и США

При этом, он уверен, что США не заинтересованы в том, чтобы договариваться с кем бы то ни было, особенно с Россией, с которой противоречия наиболее остры. Однако России может быть интересен только новый миропорядок.

«Поэтому, передел сфер влияния — это то, что могло бы заинтересовать нас всерьез в обмен на что-то, но это другой вопрос. Я лично в это пока не верю, потому что американцы не находятся в таком состоянии, чтобы идти на такие сделки. Им совершенно это неинтересно, поэтому они будут продолжать играть в эту авантюрную игру», — отметил политолог, добавив, что стратегической задачей для всех стран является уход от гегемонии США.

Напомним, что ранее Сергей Михеев, обсуждая проблему «травли» президента США Дональда Трампа после его избрания на пост президента США и особенно после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, состоявшейся в мае 2017 года, заявил, что США находятся в глубочайшем системном кризисе и неспособны больше отвечать за «судьбы мира».

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