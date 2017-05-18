Саратов, 18 мая, 2017, 09:06 — ИА Регнум. «Мы вынуждены уже открыто признать, что экономика России находится в критической и чрезвычайно опасной зависимости от мировой, — настолько опасной, что требуется мобилизация. А любая мобилизация подразумевает наличие плана, стратегии. И вот эта Стратегии экономической безопасности России до 2030 года появилась и утверждена Указом президента Владимира Путина», — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной Думы РФ от Саратовской области Олег Грищенко.

Госдума РФ Депутат Госдумы Олег Грищенко

По словам парламентария, значимость этого документа для государства можно сравнить со значимостью майских указов президента РФ Владимира Путина 2012 года. Однако если те носили в большей степени социальную направленность, то это долгосрочная программа, направленная на мобилизацию экономики.

«Её необычность, в частности, в том, что многие вещи, в ней прописанные, раньше обсуждались, по большей части, кулуарно и, в основном, специалистами. Сейчас же проблематику вынесли на самый высокий политический уровень, это не просто заявление на экономическую тематику, это обязательный к исполнению правовой акт. И руководствоваться им будут на всех уровнях власти и предпринимательства. И мы, законодатели, конечно же, при рассмотрении законопроектов будем изучать их на предмет соответствия принятой экономической Стратегии», — сказал Олег Грищенко.

Как отметил депутат, есть две широко известные мудрости: «хочешь мира — готовься к войне» и «не было бы счастья, да несчастье помогло».

«Дело в том, что наша страна давно находится в состоянии войны. Конечно, речь в данном случае не идет о каких-то реальных боевых действиях с конкретным противником, а о войне экономической, развязанной против нас еще во времена Советского Союза. СССР ту войну проиграл, и новое российское руководство в 90-е годы почему-то решило, что переход к капитализму автоматически приведет к выгодному для нас сотрудничеству с Западом. И мы распахнули Западу свои объятия. Запад с легкостью пошел нам навстречу, как думали мы, но по факту оказалось, что, на самом деле, идет захват наших рынков и вытеснение с них наших производителей», — продолжил он.

«Но осознать это полностью мы не успели, потому что наступили «тучные нулевые», — поясняет Олег Грищенко. — Замечательный период, потенциал которого мы, увы, не использовали. Да, было правильным создавать финансовую «подушку безопасности», но также было крайне необходимо создавать новые высокотехнологичные производства, рабочие места с высокой производительностью труда, заниматься импортозамещением, чего так, к сожалению, и не сделали. Однако значительно укрепившийся рубль в условиях капитализма делал эти задачи для российских предпринимателей экономически невыгодными. Гораздо проще и прибыльнее было стимулировать потребительский спрос на импортную продукцию. И это касалось не только потребительских товаров, но и станков, машин, оборудования, двигателей, самолетов, автомобилей, да практически всего. Мы (надеюсь, неосознанно) инвестировали в развитие экономики Запада, а собственная влачила жалкое существование Золушки. Но нефтегазовые доходы исправно наполняли бюджет, и, казалось, эта идиллия будет длиться вечно. Но это оказалось не так. Мне довелось в девяностые и нулевые руководить крупным промышленным предприятием, и все это я знаю не понаслышке».

Парламентарий подчеркивает, что Россия, сильная экономически и политически, Западу не нужна. И рано или поздно к ней должны были применить какие-то меры сдерживания.

«Падение цен на нефть и газ, глобальный экономический кризис, затянувшийся на годы, облегчил нашим конкурентам эту задачу, — полагает он. — Вдобавок, были изобретены и применены экономические и политические санкции, благо придумать для них повод оказалось не столь сложно. Стратегия подразумевает необходимость выработки механизмов и инструментов ее реализации. Надеюсь, и законодатели, и чиновники всех уровней власти, включая правительство, и предприниматели найдут взаимопонимание в этом непростом вопросе. А для координации этой работы я предложил бы воссоздать в новом облике Госплан, наделив его соответствующими полномочиями и обязанностями», — резюмировал Олег Грищенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года, в которой определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения безопасности.

Среди основных целей политики по обеспечению экономической безопасности — повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних факторов и угроз, обеспечение экономического роста и поддержание научно-технического потенциала.

Среди мер по достижению этих целей в стратегии упоминаются улучшение инвестиционного климата, деофшоризация экономики, совершенствование механизма ответных мер в случае применения санкций, оптимизация налоговой нагрузки на бизнес, повышение эффективности бюджетных расходов, преодоление зависимости от импортных поставок сложного оборудования и предотвращение рейдерских захватов.