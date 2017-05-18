Оттава, 18 мая, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила о поддержке правительством страны законопроекта, составленного на основе так называемого «дела Магнитского», сообщает Reuters.

Кленовые листья

В ходе выступления в парламенте страны Фриланд заявила о готовности правительства поддержать представленные оппозиционным депутатом документ. Речь в нем идет о введении санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

Кроме того, документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество таких иностранных граждан. Также Фриланд отметила интерес в мире к «делу Магнитского».

«Наше правительство поддерживает расширение границ, в рамках которых могут вводиться санкционные меры, с тем, чтобы включить в них дела, связанные с серьезными нарушениями прав человека и коррупции за рубежом», — сказала министр.

В своем Twitter глава МИД Канады, являющаяся членом Либеральной партии (формирует правительство, имея большинство в парламенте с 2015 года), написала, что Канада всегда останется защитником прав человека — «как у себя дома, так и во всем мире».

Фриланд, украинка по матери, известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом на Донбассе. Ранее она уже заявляла избирателям, что ЛП приложит все силы для принятия канадского аналога американского «Акта Магнитского».

Ранее аналог «Акта Магнитского» одобрила нижняя палата парламента Великобритании, он был принят в третьем чтении. В случае принятия поправки британские власти смогут замораживать на территории страны активы лиц, допустивших злоупотребления.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент США Барак Обама подписал закон, расширяющий «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского», до этого действовавший только в отношении российских граждан, до «глобального уровня».

Закон был назван по имени российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации и скончавшегося в тюрьме. Инициатором закона выступил гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер.

В 2013 году Тверской суд Москвы заочно признал Браудера виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Финансист был приговорён к 9 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

Закон наложил санкции на ряд лиц, обвинённых Браудером и американскими властями в нарушении прав человека. Так называемый «список Магнитского» в дальнейшем был расширен, но первоначально в нём фигурировали должностные лица, занимавшиеся уголовным делом, по которому проходил юрист.

В 2013 году Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, был заочно осужден Тверским судом Москвы на 9 лет колонии и объявлен в международный розыск за неуплату налогов. Следствие пришло к выводу, что обвиняемый с помощью мошеннических схем уклонился от выплат российской казне порядка 3 млрд рублей в период с 1997 по 2005 год. Автором схем, по его собственным словам, является экс-аудитор Браудера Константин Пономарев, передает «Газета.ру».