Москва, 18 мая, 2017, 08:28 — ИА Регнум. На фоне ослабления американского доллара баррель Brent подорожал до $52,08. После выхода данных от Минэнерго США рост котировок ускорился до $52,58 за баррель. Официальные данные не совпали с представленными во вторник данными Американским институтом нефти.

Нефтяная вышка

Запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 12 мая, уменьшились на 1,8 млн баррелей, до 520,8 млн баррелей (прогноз был — 2,3 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 413 тыс. баррелей и составили 240,669 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей).

Запасы дистиллятов уменьшились на 1,944 млн баррелей, до 146,824 млн баррелей (прогноз был — 1,45 млн баррелей). Добыча нефти сократилась на 9 тыс., до 9,305 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 18 мая, нефть Brent консолидируется на уровне $52,06 (-0,02%). Настрой покупателей к дальнейшему росту позитивный. Прорыв выше $52,60 обеспечит свежий импульс для рывка к $55,40.

Отчёты по запасам нефти вышли, теперь инвесторы будут принимать торговые решения с оглядкой на валютный рынок. При падении цены до $51,45 среди покупателей начнёт нарастать напряжение.

Читайте также: «Прогноз для нефти — негативный»

Как сообщает ИА REGNUM, 18 мая мировые цены на нефть снова взлетели. Так, нефть марки WTI поднялись до $48,90 за баррель. Цена на нефть марки Brent выросла до $52,14 за баррель.