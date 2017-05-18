Вашингтон, 18 мая, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Самые богатые люди на планете за один день потеряли $35 млрд из-за падения фондовых рынков на фоне скандала вокруг президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, основываясь на данных своего рейтинга миллиардеров.

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«Самые богатые люди на планете потеряли $35 млрд в среду (17 мая), когда мировые фондовые рынки просели из-за политических потрясений в США», — говорится в сообщении.

Так, миллиардер Билл Гейтс, являющийся основателем компании Microsoft, из-за понижения акций потерял примерно $1 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос за день потерял 1,7 млрд, а состояние основателя Inditex Амансио Ортеги за данный промежуток времени уменьшилось на $355 млн.

Финансовые потери также понесли и другие миллиардеры, среди которых основатель Facebook Марк Цукерберг. Падение акций соцсети за минувшие сутки составило 3,3%, в результате чего он лишился $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минюст США утвердил кандидатуру бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецсоветника по расследованию «вмешательства» РФ в выборы и предполагаемых связей с Кремлем предвыборной команды Дональда Трампа.

Назначение спецсоветника состоялось на фоне призывов ряда представителей Демократической партии США определить ответственными за расследование не связанных с Минюстом специалистов.

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