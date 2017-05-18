Горно-Алтайск, 18 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Как отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Леонид Щучинов, высокогорный очаг чумы на Алтае является самым активным из 11 природных очагов этой инфекции, расположенных в России.

Никола Пуссен. Чума в Ашдоде.1630

«В 2012 году новый, особо вирулентный возбудитель чумы со стороны Монголии перешел к нам, в наш «мирный» горно-алтайский природный очаг», — отметил он.

Прогноз ситуации на 2017 год говорит о том, что обстановка в природном очаге чумы Горного Алтая будет напряженной. Специалисты подчеркнули, что только тщательное выполнение всех запланированных мероприятий позволит предупредить ухудшение ситуации и не допустить распространения инфекции на людей.

С февраля 2017 года проводится вакцинация всего населения Кош-Агачского района против чумы. Вакцинации подлежит все население района, начиная с двухлетнего возраста, а также те, кто летом приезжает в высокогорье в длительные командировки, а также дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, приезжающие сюда на отдых. Привито уже 16 226 человек (89,7% от плана), из них 6 460 детей. Проводится разъяснительная работа с населением.

Для предупреждения возникновения и распространения заболевания чумой среди населения еще 7 декабря 2016 года принято постановление республиканского правительства, запрещающее охоту на сурка в общедоступных охотничьих угодьях Кош-Агачского района.

Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, опасность возникновения заболевания чумой жителей Кош-Агачского района сохраняется, считает Леонид Щучинов. Дети, которых регулярно отправляют летом на стоянки для помощи родным в уходе за скотом, могут оказаться на эпизоотических участках. Кроме того, все еще выявляются факты незаконной охоты на сурков, а именно они являются переносчиками чумы.

«Учетные работы показали, что по участку, где локализовались случаи заболевания людей, сурок практически вымер от той же самой чумы, и на секторах, где проявлялась наибольшая эпизоотическая активность, сейчас численность его чрезвычайно низкая или он отсутствует. В то же время по приграничным участкам достаточно высокая численность. Кроме того, большая часть очага находится в Монголии, и, возможно, наш очаг оттуда как-то подпитывается», — рассказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока профессор Сергей Балахонов.

«Самая главная проблема заключается в том, чтобы изменить менталитет населения, которое годами не сталкивалось с этой опасной болезнью, поэтому расслабилось. И рейдовые мероприятия, и беседы с местными жителями показывают, что они пока что не очень четко понимают всю важность ситуации», — добавил он.

Необходимо регулярно объезжать 54 чабанские стоянки, расположенные в эпизоотической зоне, проверять автотранспорт, изымать обнаруженные орудия лова, тушки животных и предотвращать посещение людьми опасных мест. В то же время специалисты отметили, что хорошая своевременная работа, правильно поставленный диагноз и высококачественная квалифицированная медицинская помощь, тесное взаимодействие всех ведомств привели к тому, что не допущено ни одного случая летального исхода этой болезни, в то время как в соседней Монголии такие случаи фиксируются.

Отметим, что в прошлом году в Кош-Агачском районе Республики Алтай бубонной чумой заразился 10-летний мальчик, который помогал дедушке разделывать сурка. «Я держал сурка за ножки, когда дедушка снимал шкурку», — рассказывал позже ребенок.

Незадолго до этого он поранил левую руку, и инфекция попала в организм через незажившую ранку. Через несколько дней у ребенка поднялась температура до 39,6°С, и в подмышечной области слева увеличился лимфатический узел. Диагноз «подозрение на чуму бубонной формы» поставила фельдшер скорой помощи, приехавшая на вызов.

Как уточняет Роспотребнадзор, семья мальчика знала о запрете на сурковую охоту, а потому выявить точные факты и даты у взрослых было очень сложно. Многое выяснилось при обследовании мест пребывания заболевшего ребенка: на стоянке нашли капканы для ловли сурков, а дома в холодильнике лежали «мастерски разделанные» тушки сурков.

Мальчик оказался не привитым против чумы. Родители не сообщили, что повезут его на стоянку, а поэтому в контингент, подлежащий вакцинации, он не попал. Однако дедушка и бабушка, постоянно живущие на стоянке, мама и папа мальчика, часто посещающие стоянку, еще весной были привиты от чумы и не заболели.

Мальчика вылечили. Специалисты говорят, что все закончилось хорошо из-за своевременного обращения за медицинской помощью, быстрой постановки диагноза и вовремя начатого лечения.

Несмотря на действующий запрет на сурковую охоту и огромнейший резонанс, который история с заразившимся ребенком вызвала в республике и стране, местные жители продолжают тайно охотиться на грызунов. Многие алтайцы утверждают, что сурки «очень вкусные». Только за один день во время проверки качества обработки территорий специалисты обнаружили шесть шкурок сурков на полигоне твердых бытовых отходов в селе Ортолык, одну шкурку сурка — на свалке села Новый Бельтир и 27 шкурок сурков на полигоне в селе Чаган-Узун.

Впервые очаг чумы на территории Республики Алтай был обнаружен в 1961 году, когда в долине реки Уландрык (Кош-Агачский район) от грызунов и блох было выделено 10 штаммов чумного микроба. Наблюдение за природным очагом чумы на Алтае проводится уже 55 лет. А последние три года среди сурков наблюдается эпидемия чумы. Ликвидировать природный очаг, 2/3 которого находятся на территории Монголии, невозможно. Жителям Алтая надо научиться жить, соблюдая правила безопасности, чтобы снизить риски заражения до минимума, подчеркивает Роспотребнадзор.