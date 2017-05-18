Вашингтон, 18 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум.

Члены Республиканской партии начинают говорить о возможности вынесения президенту США Дональду Трампу импичмента. Причиной называется информация о том, что он оказывал на бывшего директора ФБР Джеймса Коми давление с тем, чтобы тот прекратил расследование в отношении Майкла Флинна, сообщает The Hill.

Карл Теодор фон Пилоти. Убийство Цезаря. 1865

Читайте также: СМИ: Трамп просил экс-главу ФБР «замять» расследование против Флинна

Несмотря на то что само это слово используется республиканцами с осторожностью, сам факт того, что его вообще упоминают, довольно заметен в поляризованной политической среде Вашингтона.

Так, 17 мая республиканец Джастин Амаш отметил, что если информация о Трампе подтвердится, подобные шаги главы Белого дома могут грозить ему импичментом. Как отметил бывший глава ФБР в аналитической записке после февральской встречи с Трампом, президент выразил надежду, что Коми сможет «забыть об этом», имея в виду расследование в отношении Флинна.

На вопрос журналистов о том, может ли такая информация привести к импичменту главы Белого дома, Амаш ответил положительно, подчеркнул, тем не менее, что США «каждый имеет право на честный суд». Когда же журналисты спросили кому он верит больше — Трампу или Коми, — он заявил, что «вполне очевидно, я испытываю больше уверенности в директоре Коми».

Амаш стал одним из двух республиканских членов Палаты представителей, поддержавших законопроект Демократической партии об учреждении независимой комиссии по расследованию роли России в выборах президента США. Вторым стал Уолтер Джоунс, который подчеркнул, что информация, предоставленная Коми, может стать толчком к процедуре импичмента Трампа.

«На данный момент мне неизвестно», — отметил Джоунс на вопрос о том, достаточно ли этой информации, чтобы начать процесс отставки Трампа. «Я думаю, что эксперты-юристы могут определить, следует ли Палате представителей инициировать процесс импичмента или нет».

В свою очередь, республиканец Карлос Курбело в интервью CNN, сравнил то, что Трамп предположительно оказывал давление на Коми, со случаями препятствование правосудию, которые привели к началу процесса импичмента президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.

«Препятствование правосудию в случае Никсона и Билла Клинтона в конце 90-х годов было расценено достаточно тяжким для импичмента преступлением», — отметил он, призвав Коми дать показания перед Конгрессом, где он может дать полное описание его разговора с Трампом. «Возможно, это было чем-то серьезным, а может ничего и не было"/

Ни тот, ни другой республиканцы не были первыми, кто заговорил об импичменте, однако оба признали, что процесс может начаться в зависимости от дальнейшего развития событий. При этом в Белом доме отметили, что записка Коми искажает характер его беседы с Трампом.