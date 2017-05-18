Чернигов, Украина, 18 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Развернуть памятник гетману Войска Запорожского Богдану Хмельницкому от Москвы хотят в Черниговском городском совете, сообщает 18 мая УНИАН.

Nomad0212 Памятник Богдану Хмельницкому. Чернигов. Украина

Памятник предводителю восстания против Речи Посполитой расположен в Чернигове, в сквере им. Богдана Хмельницкого в центре города, и на данный момент повернут лицом к бывшему зданию горкома партии. Это не устроило местный городской совет, депутаты которого решили развернуть гетмана на 180 градусов.

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«В ближайшее время в Чернигове будут проведены работы по реконструкции постамента памятника Богдану Хмельницкому, который размещен в одноименном сквере. Для проведения этих работ уже построены леса», — сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки развернуть памятник начались еще в 2011 году, но тогда в городском совете Чернигова отказались от предложения повернуть памятник, поскольку нынешнее положение скульптуры соответствует изначальному замыслу его архитекторов. Позже, в 2016 году, после государственного переворота на Украине, точка зрения городского совета изменилась на противоположную — якобы изначально памятник должен был стоять спиной к России.

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Напомним, памятник Богдану Михайловичу Хмельницкому был установлен в Чернигове в 1956 году в память об Освободительной войне украинского народа 1648−1654 гг. под руководством Хмельницкого, после которой земли Войска Запорожского вошли в состав Российского государства.