Каракас, 18 мая, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино 17 мая объявил о начале выполнения по поручению президента «второго этапа» плана «Самора», в рамках которого в штат Тачира будут отправлены 2 тыс. солдат для «поддержания внутреннего порядка», сообщает информационное агентство EFE.

Armyrecognition.com Солдаты армии Венесуэлы

«Мы решили, по поручению президента республики (Николаса Мадуро), в настоящий момент начать второй этап плана «Самора», то есть достичь более высокого уровня концентрации (сил правопорядка), а также реализовать дополнительные мероприятия в штате Тачира», — заявил Падрино в эфире государственного телевидения.

Министр отметил, что эти действия правительства вызваны «беспрецедентными атаками», имевшими место 15 мая в этом штате, граничащем с Колумбией, против «военных подразделений» и нескольких полицейских участков.

Министр рассказал, что около 100 человек напали на подразделение армейской полевой артиллерии, «бросая бутылки с зажигательной смесью в газовые баллоны», что могло вызвать сильный взрыв и привести к человеческим жертвам.

В дополнение к отправке 2 тыс. солдат из подразделений военизированной полиции в штат Тачира министр сообщил, что отдал приказ о развертывании там также 600 сотрудников «сил специальных операций».

Напомним, в штате Тачира, как и в столице Венесуэлы Каракасе, в последние дни проходят антиправительственные протесты, и некоторые из них перерастали в массовые беспорядки и грабежи. Только на этой неделе правительство подтвердило гибель двух человек в ходе протестных акций в этом регионе.

Между тем президент соседней с регионом Колумбии Хуан Мануэль Сантос выразил свое одобрение действиям Венесуэлы, назвав их «положительными», если они служат для повышения безопасности границ.