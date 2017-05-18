Джакарта, 18 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Инцидент произошел во время военных учений резервного батальона индонезийской армии на северо-западе Индонезии, недалеко от города Танджунгпинанг.

AWG97 Солдаты вооруженных сил Индонезии

«Орудие стало неуправляемым, под его огнем оказались находившиеся рядом военнослужащие», — заявил представитель вооруженных сил Индонезии Альфрет Денни Туеджех.

Артиллерийское орудие, закупленное в 2003 году, использовалось днем ранее, не вызвав никаких нареканий. Военные начали расследование, которое должно установить причины инцидента.

Остров, недалеко от которого проходили учения, является частью небольшого архипелага Натун и богат природными ресурсами. Здесь неоднократно вспыхивали конфликты с китайскими судами, что подтолкнуло Индонезию к укреплению обороноспособности в этом районе.

Напомним, акватория Южно-Китайского моря является предметом споров между многими державами региона. В частности, на острова Спратли претендуют сразу шесть государств: Филиппины, Китай, Малайзия, Бруней, Тайвань и Вьетнам. Что касается архипелага Натун, его принадлежность Пекином не оспаривается, предметом интересов, исключительно экономических, является небольшая акватория у данной группы островов.