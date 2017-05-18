Вашингтон, 18 мая, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Люди с турецко-американским гражданством, ставшие участниками стычки у резиденции посла Турции в Вашингтоне, действовали в порядке самообороны. Конфликт явился результатом провокации со стороны представителей Рабочей партией Курдистана (РПК), говорится в официальном комментарии, распространенном турецким посольством.

(сс) SimonP Посольство Турции в Вашингтоне

«Насилие и раны стали результатом этой непродуманной, провокационной демонстрации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что группы, связанные с РПК, без санкции властей собрались на Шеридан-серкле (Вашингтон) — рядом с резиденцией посла Сердара Кылыча.

«Демонстранты агрессивно спровоцировали приветствовавших президента мирных граждан Турции и США, которые вынуждены были прибегнуть к самообороне», — сообщили дипломаты.

В турецком посольстве выразили надежду, что власти в будущем не допустят подобной ситуации, приняв необходимые меры.

Напомним, стычка у резиденции посла Турции в Вашингтоне произошла 16 мая. Девять человек получили ранения, в том числе имеются две тяжелых травмы. Два человека были арестованы после этого инцидента.