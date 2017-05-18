Владивосток, 18 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Первый рейс грузопассажирского теплохода из северокорейского города Раджин, на борту которого находились представители китайских туристических компаний, прибыл во Владивосток. Об этом сообщил представитель компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» в интервью РИА «Новости».

Clay Gilliland Паром серии Mangyongbong-92

"Судно прибыло утром к Морскому вокзалу Владивостока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузопассажирский теплоход, прибывший из КНДР в РФ, отправится в обратный путь в пятницу вечером, 19 мая.

17 мая пресс-служба консульства России в городе Чондин сообщала, что северокорейский морской паром Mangyongbong-92 впервые отправился из специальной торгово-экономической зоны Расон во Владивосток. Это событие началось с торжественной церемонии, состоявшейся в порту Раджин, входящем в специальную торгово-экономическую зону Расон.

Таким образом, между РФ и Северной Кореей впервые началось грузопассажирское паромное сообщение, способствующее развитию туризма и торговли между странами.

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