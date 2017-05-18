Киев, 18 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Против президента Украины Петра Порошенко подали иск в Высший административный суд Украины из-за блокировки российских интернет-ресурсов. Об этом сообщил украинский юрист, член «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Юдинцев REGNUM Украина в концлагере

Юрист отмечает, что указ главы Украины по блокированию социальных сетей — прямое нарушение прав человека и способ ограничить свободу.

«И дело не в ВК и не одноклассниках и так далее, дело в способе ограничить свободу, — написал Лихачев. — Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея».

По его словам, он не может понять, когда народ Украины делегировал президенту Порошенко право решать, что и где украинцы должны читать и где писать.

«Это если коротко», — добавил юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировке на территории страны социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисов Mail.ru и «Яндекса», а также о запрете ряда СМИ и бухгалтерского сервиса 1С.

Помимо этого, официальный Киев ввел ограничительные меры против 468 юридических и 1228 физических лиц РФ.

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