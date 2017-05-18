Москва, 18 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Жириновский, отвечая на вопрос ведущего о сложившейся политической ситуации противостояния элит США и президента Трампа, принимающей серьезные масштабы и доходящей до обвинений американского лидера в связях с Россией, заявил, что ситуация развивается верным путем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Трамп

«Если мы хотим, чтобы в Америке изменился курс хотя бы в отношение нас… То сейчас все правильно идет. Ситуация будет доведена до критической точки, когда Трампу угрожает вариант Кеннеди, Никсона… с угрозой его нахождению у власти, и Трамп не согласится на это», — заявил Владимир Жириновский, отмечая, что только критическое положение может заставить Трампа принять жесткие меры.

«Он может поменять все спецслужбы… распустить парламент в нарушение Конституции, поменять губернаторов, может ввести чрезвычайное положение, диктатуру, разделаться со всеми врагами своими, пока полнота власти в его руках. И вот когда он проведет такую «мини-сталинскую» чистку «ленинского» наследия, оставив свою команду и дав ей рычаги власти, вот тогда он объявит свой курс, который будет опять же в интересах США…» — продолжил свою мысль глава ЛДПР.

Говоря о том, что в американской прессе ходят обвинения Дональда Трампа в связях с Россией после его встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, Жириновский отметил, что они находятся в поле внутриполитической борьбы в элите США.

«Это чушь говорить, что президент Америки чем-то поделился с русским министром. А о чем они должны говорить? Приехал русский министр как раз по международным делам, они должны обсуждать, что дальше делать… Поэтому все обвинения, все эти попытки лишний раз показывают, что началась внутриполитическая борьба», — завершил мысль Владимир Жириновский.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что российские власти готовы предоставить в Сенат и Конгресс США запись переговоров Трампа и Лаврова, чтобы развеять все слухи.

Читайте также: Кремль готов предоставить запись беседы Лаврова и Трампа

Стоит также отметить, что глава сенатского комитета по делам Вооруженных сил республиканец Джон Маккейн также сравнил ситуацию в администрации президента США Дональда Трампа с Уотергейтским скандалом, произошедшим в 1972 году, когда во время президентской предвыборной кампании бывшего президента США Ричарда Никсона в центральном офисе Демократической партии США, расположенном в комплексе «Уотергейт», где находился избирательный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, были арестованы взломщики, пытавшиеся установить подслушивающие устройства, в результате чего Никсону пришлось уйти в отставку.

Читайте также: «Мы уже видели это кино»: Маккейн сравнил ситуацию в США с «Уотергейтом»

Другой президент США, уже от Демократической партии, Джон Кеннеди был загадочным образом убит 22 ноября 1963 года. Официальный доклад «Комиссии Уоррена», занимавшейся расследованием преступления, был опубликован в 1964 году, однако он содержит множество белых пятен, а материалы комиссии были засекречены сроком на 70 лет.