Берлин, 18 мая, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что во время проведения саммита G20 будет ужесточен пограничный контроль внутри страны, передает 17 мая Der Spiegel, ссылаясь на официальные данные министерства.

G20.org Представители саммита G20. Гамбург

Целью пограничного контроля является предотвращение проникновения левых экстремистов, стремящихся сорвать встречу глав государств и правительств в Гамбурге.

МВД Германии предупреждает туристов о том, что во время проведения саммита они могут быть остановлены на въезде в город и, возможно, в приграничные территории.

Точные данные о том, с какого времени будет действовать контроль и как долго он продолжится, министерство опубликует позже, передает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге 7 — 8 июля 2017 года, ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов.