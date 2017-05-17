Вашингтон, 18 мая, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о введении санкций в отношении стран, оказывающих финансовую и военную поддержку правительству Сирии, передаёт телеканал RT.

Минобороны России Сирия

Сообщается, что документ был утверждён простым голосованием, теперь его должен рассмотреть Сенат США. В случае одобрения верхней палатой, законопроект будет отправлен на подпись президенту США.

«Преступления Башара Асада (президента Сирии — ИА REGNUM ) против человечества не могут остаться без ответа», — заявил спикер палаты представителей Пол Райан, комментируя принятие документа.

По его словам, с помощью новых санкций США «продолжат затягивать гайки в отношении сирийского режима и его наиболее видных сторонников, включая Иран и Россию».

Напомним, 9 мая президент США Дональд Трамп продлил на 12 месяцев действие санкций в отношении правительства Сирии, которые были введены в период с 2004 по 2012 год.

17 мая Минфин США расширил санкции против Сирии, дополнительно включив в чёрный список пять физических и пять юридических лиц, приближённых к руководству Сирии. Отмечалось, что такое решение принято из-за «продолжающихся актов насилия правительства Сирии в отношении его собственных граждан».