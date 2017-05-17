Пекин, 18 мая, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Шанхайская академия общественных наук анонсировала запуск онлайн базы данных инициативы «Нового шелкового пути», передает агентство «Синьхуа».

"Новый интернет-ресурс предоставит бесплатный доступ к документам, аналитике и исследовательским изысканиям, связанных с 65 странами инициативы «Нового шелкового пути», — заявил заместитель руководителя академии Ван Чжэн.

База данных была совместно разработана академией и Китайским центром международных экономических обменов — организации, финансирующей проведение исследований и создание консалтинговых сервисов.

Информация включает в себя книги о странах и их рынках, диссертации, публикации, исследовательские отчеты и комментарии, а также аналитику в области промышленности, инвестиций, торговли и финансов.

Исследовательские изыскания китайских и иностранных аналитических центров, и компаний также будут представлены к ознакомлению на сайте.

«База данных предложит огромный массив сведений для углубления исследований в рамках оформления инициативы «пояса и пути», — отметил Ван.

Напомним, что один крупнейших китайских сотовых операторов заявил о существенном снижении роуминга на сотовую связь и передачу данных со странами, участвующими в инициативе «Нового шелкового пути».