Пекин, 18 мая, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Начиная с 1 сентября Beijing Unicom снизит стоимость роуминга на международные звонки по сотовому телефону в среднем на 52% в 17 странах и регионах России, Сербии и Армении.

Мтоимость роуминга на передачу данных будет сокращена в среднем на 75% в 19 странах и регионах, включая Мьянму, Иран и ОАЭ.

Свое заявление Beijing Unicom сделала на Всемирном дне электросвязи и информационного общества 17 мая.

Действия оператора последовали за решением конкурирующей структуры China Mobile о снижении стоимости международного роуминга в 64 странах Нового шелкового пути, о котором было объявлено еще в апреле.

Напомним, что Всемирный день электросвязи и информационного общества пришел на смену ранее отмечаемым Международному дню коммуникаций и Всемирному дню информационного общества. Такое решение было принято на всемирной встрече на высшем уровне, касающейся вопросов информационного общества, прошедшей в Женеве в 2003 году и в Тунисе в 2005 году, где была принята «Тунисская программа развития информационного общества», преследующая цели популяризации интернета.