Москва, 18 мая, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Республиканскую партию в случае импичмента президента США Дональда Трампа ждёт провал на долгие годы. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил доцент МГИМО (У) МИД РФ Андрей Безруков.

Демократы vs Республиканцы

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«Республиканская партия имеет большинство. Выгодно ли сейчас ей начинать процедуру импичмента? Поговорить о ней, конечно, можно, таким как Маккейн, им через 1,5−2 года идти на выборы. Есть два варианта. Первый — они ничего не делают и оставляют Трампа в офисе. Если Трамп уходит, то 50% их поддержки просто становится нулём. Уйдя из офиса, Трамп просто так это не оставит — республиканскую партию в случае импичмента ждёт провал на долгие годы», — уверен эксперт.

По мнению Андрея Безрукова, в США сегодня с одной стороны играет поднаторевшая демократическая партия, а с другой — новобранцы, которые только что пришли и ничего ещё не понимают.

«Новички играют с реальным спецназом демократической партии», — заключил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Эл Грин выступил в Конгрессе США с призывом начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Он обвинил американского президента в воспрепятствовании правосудию, имея в виду увольнение директора ФБР Джеймса Коми.