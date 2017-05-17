Бухарест, 18 мая, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Издание отмечает, что парламентская комиссия находится под контролем правящей Социал-демократической партии, а ее председателя Юлиана Янку называет «человеком «Газпрома».

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Решения были приняты на закрытом заседании комиссии, наиболее важные изменения касаются обязательства о том, что все газовые сделки будут производиться государственным оператором OPCOM, а производители газа будут обязаны продавать всю свою продукцию на централизованном рынке.

Национальный регулирующий орган по энергетике опротестовывает эти меры. «На кону главным образом газ, который будет добыт из Черного моря, и подобное решение затронет интересы компаний, которые уже вложили несколько миллиардов евро в разведку и которым требуются долгосрочные двусторонние соглашения для начала добычи», — пишет издание.

Румынская товарная биржа (BRM) также очень резко отреагировала на решение парламентской комиссии. В BRM заявили, что принятые поправки «практически осуществляют национализацию услуги, предлагаемой биржей, при полном и глубоком неуважении к европейскому и национальному законодательству».

В свою очередь Европейская федерация трейдеров энергетики предупредила в своем письме к румынскому парламенту и правительству, что обязательство по совершению транзакций на единой централизованной платформе всего объема природного газа, добываемого в стране, противоречит духу и содержанию европейских норм и правил на энергетическом рынке.

Окончательное решение на этот счет будет приниматься на сессии палаты депутатов.

При этом румынское издание приводит информацию из WikiLeaks, согласно которой в телеграммах, которые были направлены в 2008 году из американского посольства в Бухаресте в Вашингтон, коллега Юлиана Янку по партии Джорджиан Поп заявлял, что тот «контролируется «Газпромом». Позже сам Поп отрицал, что говорил так про Янку.