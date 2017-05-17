Москва, 18 мая, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп повязан по рукам и ногам правилами демократии, он всё время находится в состоянии боя с оппонентами. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беги, Трамп, беги

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«Я давно интересуюсь устройством американской демократии, но только сейчас, наконец, понял её смысл — она действительно превыше всего, она превыше здравого смысла, в этом её сегодняшнее проявление. Представьте себе, только что избранному президенту говорят, что его избрал президент другой страны, и он на полном серьёзе начинает оправдываться, это даже не детский сад, это американская демократия», — заявил член Совфеда.

«Сегодня мне кажется внутриполитическая ситуация в США такова, что всё, что там происходит, это во вред престижу страны, — добавил Олег Морозов. — Трамп повязан этими правилами демократии по рукам и ногам. Он не может реализовать ни одного своего предвыборного обещания, ему не дают провести ни одной реформы внутри страны, он всё время находится в состоянии боя со своими оппонентами».

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на совместной пресс-конференции с Паоло Джентилони, президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия может представить стенограмму беседы Лаврова и Кисляка с Трампом, если этого пожелает американский Конгресс. По мнению Путина, так называемый скандал «Рашагейт» принимает шизофренические формы.