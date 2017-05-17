Киев, 18 мая, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Украинский юрист, член «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачёв подал иск в Высший административный суд Украины с требованием отменить указ президента Петра Порошенко о запрете российских интернет-ресурсов. Об этом сам юрист сообщает на своей странице в Facebook.

Dominik Bartsch Правосудие

«Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин президент. И дело не в ВК и не «Одноклассниках» и так далее, дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать?», — комментирует Лихачёв свой иск.

По его мнению, Украина, будучи страной, которая «движется в Европу», на практике делает «то, что делает Северная Корея». «Я просто не могу понять, где и когда я делегировал государству право определять, что и где мне смотреть, писать и читать», — отмечает юрист.

Напомним, Пётр Порошенко 16 мая утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против России. В обновлённый чёрный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Подписанный президентом указ предусматривает в том числе блокировку на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российским поисковикам «Яндекс» и «Mail.ru» со всеми их сервисами, включая почту. Также под запрет попали бухгалтерская программа «1С», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

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