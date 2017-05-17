Тирасполь, 18 мая, 2017, 01:32 — ИА Регнум. «Мы хотим помогать, способствовать процветанию, улучшению условий жизни в Приднестровье. Но многое зависит не только от нас, но от Молдовы и международных партнеров», — заметил посол США в Молдавии Джеймс Петтит на состоявшейся в Тирасполе встрече с президентом ПМР Вадимом Красносельским, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.gospmr.org Джеймс Петтит

Дипломат выразил сожаление, что не была достигнута договоренность об очередной встрече в формате «5+2», а также высказал озабоченность отсутствием результатов в переговорном процессе. «Все мы ждем прогресса в переговорном процессе. Несмотря на заверения молдавских политиков о готовности к диалогу, в итоге пересматриваются вопросы, которые долгое время остаются нерешенными. Но мы не теряем надежду на прогресс в переговорном процессе», — отметил посол.

Особое внимание в ходе встречи было уделено теме установки совместного таможенно-пограничного контроля Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем. Президент ПМР подтвердил позицию о недопустимости реализации данной меры, означающей тотальную блокаду Приднестровья.

Еще одной темой встречи стало открытие в Приднестровье дней американского кино. «Мы приветствуем проведение фестиваля американского кинематографа в нашей республике. Это хороший культурный контакт», — сказал Вадим Красносельский.