Пекин, 18 мая, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Китай замечает возросший уровень сотрудничества с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в рамках инициативы «Нового шелкового пути», заявил 17 мая вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун.

Kremlin.ru Заседание круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь». Пекин, 15 мая 2017 года

Лю провела отдельные встречи с исполнительным директором ЮНИСЕФ Энтони Лэйком и исполнительным директором ЮНФПА Бабатунде Осотимехин, которые ранее приняли участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», завершившийся 15 мая в Пекине.

По словам Лю, «Новый шелковый путь» является проводником развития региональных и глобальной экономик, содействующим странам, расположенным вдоль него и предоставляющим возможности, которые дает китайское развитие.

Она также отметила долгосрочное прагматическое сотрудничество между Китаем и двумя организациями при ООН.

Приветствуя значительные достижения в обеспечении прав ребенка и развития населения, а также поздравив Китай с результативным проведением форума сотрудничества, и Лэйк, и Остомехин выразили их желания укрепить сотрудничество с Китаем в рамках его глобальной инициативы и преуспеть в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года.

Стоит отметить, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лэйк с 1962 по 1970 год состоял на дипломатической службе в Госдепартаменте США, а также работал помощником посла Генри Лоджа во время войны во Вьетнаме. С 1993 по 1997 год был 18-м советником президента США по национальной безопасности при администрации Билла Клинтона. Во время избирательной кампании бывшего президента США Барака Обамы, Лэйк находился в числе его ближайшего окружения.

Однако, одной из его самых ярких инициатив является создание «нового ООН без России и Китая», призванного объединить «демократические страны» и изолировать «не демократические».