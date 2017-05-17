Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2017, 01:14 — ИА Регнум. На Камчатке в 15 милях от поселка Озерновский Усть-Большерецкого района в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Капитан Чернов». Причина возгорания, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник Морского спасательного подцентра Артур Рец, пока точно не известна.

По словам собеседника агентства, с горящего траулера оперативно эвакуировали часть экипажа.

«22 человека пересажены на судно, которое находилось неподалеку. Сейчас капитан и еще несколько членов экипажа остаются на борту горящего траулера и пытаются потушить возгорание», — сказал Рец.

При этом начальник спасцентра отметил, что опасности для экипажа нет — если они решат эвакуироваться, эта операция будет проведена немедленно. По предварительным данным, судно принадлежит одной из фирм в Приморском крае.