Шанхай и Прага будут совместно снимать фильмы о «Новом шелковом пути»
Шанхай, Китай, 18 мая, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Шанхай и Прага заключили договор о сотрудничестве в сфере кино и телевидения в рамках инициативы «Нового шелкового пути», передает агентство «Синьхуа».
Договор, подписанный 17 мая в Шанхае, подразумевает, что китайская телерадиокомпания Shanghai Media Group и чешская Medea Group будут вести совместную работу по производству, вещанию, а также продвижению фильмов и телевизионных программ про инициативу «Нового шелкового пути».
Medea Group является крупнейшей частной медиагруппой Чешской Республики, которой принадлежат телевизионные станции, производственные подразделения и 11 журналов.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что сотрудничества с Пекином и Шанхаем внесет вклад в чешско-китайские отношения в рамках инициативы «пояса и пути».
Напомним, что с 14 по 15 мая в Пекине прошел форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь», в котором приняли участие представители 29 стран мира.