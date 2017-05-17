Шанхай, Китай, 18 мая, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Шанхай и Прага заключили договор о сотрудничестве в сфере кино и телевидения в рамках инициативы «Нового шелкового пути», передает агентство «Синьхуа».

Guillaume Jacquet Статуэтка купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй

Договор, подписанный 17 мая в Шанхае, подразумевает, что китайская телерадиокомпания Shanghai Media Group и чешская Medea Group будут вести совместную работу по производству, вещанию, а также продвижению фильмов и телевизионных программ про инициативу «Нового шелкового пути».

Medea Group является крупнейшей частной медиагруппой Чешской Республики, которой принадлежат телевизионные станции, производственные подразделения и 11 журналов.

Президент Чехии Милош Земан заявил, что сотрудничества с Пекином и Шанхаем внесет вклад в чешско-китайские отношения в рамках инициативы «пояса и пути».

Напомним, что с 14 по 15 мая в Пекине прошел форум международного сотрудничества «Один пояс — один путь», в котором приняли участие представители 29 стран мира.