Вашингтон, 18 мая, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге 17 мая отказался комментировать заявление президента России Владимира Путина о готовности российской стороны представить запись переговоров главы МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Белый дом

«Мне ни о чём из этого не известно», — сказал представитель Белого дома в ответ на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон предложение Москвы и была ли осведомлена администрация президента США о самом факте записи беседы.

Ранее 17 мая Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что «если администрация США сочтёт возможным, Россия готова предоставить запись беседы Трампа и Лаврова в Сенат и Конгресс США».

Напомним, 10 мая в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа с Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком. Позднее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в ходе встречи поделился секретными сведениями о террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего поставил под угрозу важнейший источник информации об исламистах.

В Белом доме позднее опровергли данные сведения, заявив, что на переговорах «рассматривался характер конкретных угроз, но не обсуждались источники, методы или военные операции».

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