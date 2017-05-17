Рим, 17 мая, 2017, 23:58 — ИА Регнум. На 12-й минуте бразильский латераль Дани Алвес открыл счет ударом слета после навеса Алекса Сандро — 1:0.

Juventus.com «Ювентус» — «Лацио» 2:0

Через 12 минут итальянский защитник Леонардо Бонуччи удвоил преимущество хозяев, добив мяч в ворота с близкого расстояния после скидки Алекса Сандро — 2:0.

Статистика матча («Ювентус"/"Лацио»)

Удары 12/14

Удары в створ 8/6

Владение 48%/52%

Фолы 12/13

Поздравляем «Ювентус» с победой в Кубке Италии сезона 2016/17.

Составы на матч:

«Ювентус»: Нето, Бонуччи, Алвес, Сандро, Барцальи, Кьеллини, Ринкон, Марикизио, Манджукич, Игуаин, Дибала.

«Лацио»: Стракоша, Уоллас, Баштуш, Баста, Де Врей, Билья, Милинкович-Савич, Лулич, Пароло, Кейта, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Паоло Тальявенто.

Предупреждения: Алвес — 86.

Голы: Алвес 12 — 1:0, Бонуччи 24 — 2:0.