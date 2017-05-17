«Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» в финале Кубка Италии — 2:0
Рим, 17 мая, 2017, 23:58 — ИА Регнум. На 12-й минуте бразильский латераль Дани Алвес открыл счет ударом слета после навеса Алекса Сандро — 1:0.
Через 12 минут итальянский защитник Леонардо Бонуччи удвоил преимущество хозяев, добив мяч в ворота с близкого расстояния после скидки Алекса Сандро — 2:0.
Статистика матча («Ювентус"/"Лацио»)
Удары 12/14
Удары в створ 8/6
Владение 48%/52%
Фолы 12/13
Поздравляем «Ювентус» с победой в Кубке Италии сезона 2016/17.
Составы на матч:
«Ювентус»: Нето, Бонуччи, Алвес, Сандро, Барцальи, Кьеллини, Ринкон, Марикизио, Манджукич, Игуаин, Дибала.
«Лацио»: Стракоша, Уоллас, Баштуш, Баста, Де Врей, Билья, Милинкович-Савич, Лулич, Пароло, Кейта, Иммобиле.
Главный арбитр матча: Паоло Тальявенто.
Предупреждения: Алвес — 86.
Голы: Алвес 12 — 1:0, Бонуччи 24 — 2:0.