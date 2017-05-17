Москва, 18 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сообщается, что артист был задержан после того, как у него была обнаружена марихуана.

Mikhail Popov Егор Бортник

Официально пресс-служба Главного управления МВД России по Москве подтвердила факт задержания гражданина на стадионе «Открытие Арена» во время матча «Спартак» — «Терек», но не назвала его имени.

«В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак"-"Терек» задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота», — сказано в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

Правоохранительные органы изъяли запрещенное вещество для исследования. Сам Бортник был доставлен в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево.

По данному факту проводится доследственная проверка.