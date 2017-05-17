Во время матча «Спартак» — «Терек» задержан член группы Би-2 Егор Бортник
Москва, 18 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сообщается, что артист был задержан после того, как у него была обнаружена марихуана.
Официально пресс-служба Главного управления МВД России по Москве подтвердила факт задержания гражданина на стадионе «Открытие Арена» во время матча «Спартак» — «Терек», но не назвала его имени.
«В ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча «Спартак"-"Терек» задержан гражданин по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота», — сказано в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.
Правоохранительные органы изъяли запрещенное вещество для исследования. Сам Бортник был доставлен в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево.
По данному факту проводится доследственная проверка.