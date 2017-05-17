Мадрид, 17 мая, 2017, 23:49 — ИА Регнум. На 10-й минуте матча португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет ударом в ближний угол после передачи Иско — 0:1.

Realmadrid.com «Сельта» — «Реал» 1:4

В дебюте второго тайма Роналду оформил дубль — 0:2. Иско во второй раз отметился голевой передачей.

На 69-й минуте шведский форвард Йон Гвидетти сократил отставание в счете после ассиста датского вингера Пионе Систо — 1:2.

Через 30 секунд французский форвард Карим Бензема забил 10-й мяч в сезоне в Премьер-лиге после ассиста Марсело — 1:3.

В конце матча немецкий опорный полузащитник Тони Кроос довел счет до разгромного после ассиста Карима Бензема — 1:4.

Статистика матча («Сельта"/"Реал»)

Удары 17/12

Удары в створ 8/9

Владение 54%/46%

Фолы 14/8

На данный момент «Реал» поднялся на первую строчку, набрав 90 очков. «Небесные» остались на 13-й строчке с 44-мя очками.

Составы на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Эрнандес, Аспас, Систо, Санчес, Васс, Гвидетти.

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Данило, Кроос, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Иско.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Предупреждения: Каземиро — 30, Аспас — 38, Кастро — 64, Гвидетти — 66, Мальо — 73, Эрнандес — 86, Рамос — 86.

Удаления: Аспас — 62.

Голы: Роналду 10 — 0:1, Роналду 48 — 0:2, Гвидетти 69 — 1:2, Бензема 70 — 1:3, Кроос 88 — 1:4.