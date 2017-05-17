Киев, 17 мая, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов обнаружил в социальной сети Facebook «российские спецслужбы», сообщает украинский «24 канал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По мнению Турчинова, в Facebook «также есть российские спецслужбы, которые создают фиктивные аккаунты, бросают рельсовую информацию, какую-то провокационную информацию», — цитирует секретаря СНБО Украины «24 канал».

Глава украинского СНБО заявил, с этим нужно бороться различными механизмами, включая работу с «руководством этих социальных сетей».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года уже был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко, утвердившего решение СНБО о расширении санкций против российских граждан и юридических лиц. Официальный Киев ввел санкции против целого ряда российских СМИ, соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также интернет-сервисов «Яндекс» и Mail.Ru.