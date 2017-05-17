Вашингтон, 17 мая, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает, что средства массовой информации относятся к нему так, как не относились ни к одному политику в истории. Об этом Трамп заявил сегодня, 17 мая, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ и Трамп

«Посмотрите, как ко мне относились последнее время, особенно в СМИ. Ни с одним политиком в истории, и я говорю это с уверенностью, не обращались хуже и несправедливее», — сказал Трамп.

Президент призвал слушателей Академии быть стойкими и не сдаваться перед обстоятельствами. Слушатели Академии восприняли его слова с воодушевлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство крупных СМИ в США так или иначе контролируются Демократической партией. В ходе предвыборной кампании, эти СМИ были мобилизованы Демпартией для накачки рейтинга Хиллари Клинтон и дискредитации Трампа всеми доступными методами.

Прошедшая президентская кампания в США отличалась крайней жесткостью и непримиримостью. Трамп и Клинтон обвиняли друг друга в очень серьезных преступлениях, в частности, Клинтон заявила, что Трамп связан с российскими властями, а Москва вообще вмешивается во внутриполитические дела в США.

После неожиданной победы Трампа, подконтрольные демократам СМИ развернули мощнейшую кампанию по травле президента и его команды. Вновь и вновь повторяются обвинения о связях с Россией, Трампа обвиняют в некомпетентности, а членов его команды в профнепригодности.

Трамп в долгу не остается. Президент предпочитает писать в Twitter и давать интервью только тем СМИ, которые ему лояльны. Все остальные СМИ он называет «фейковыми», а их публикации «фейковыми новостями».