Киев, 17 мая, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Украина рассчитывает, что новая администрация США окажет существенную помощь в укреплении обороноспособности страны. Об этом 17 мая по итогам встречи с американским политиком, республиканцем Ньютом Гингричем на странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

The U.S. Army Метание гранаты

«Отвечая на его вопрос — что ожидает украинское правительство от новой администрации США, отметил, что помощь со стороны Вашингтона в укреплении обороноспособности Украины…», — написал Гройсман.

По его словам, военная помощь США поможет остановить внешнюю агрессию и стала бы весомым вкладом в «восстановлении мира на востоке Украины». «Договорились также о налаживании прямого взаимодействия с нынешней американской администрацией», — добавил Гройсман.

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко написал на своей станице в Facebook, что НАТО и Европейский Союз предложили «нестандартные подходы к активному противодействию» внешней агрессии на Украине.

«Поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине», — отметил Муженко.

Он уточнил, что предложения были озвучены на заседании Военных комитетов ЕС и стран НАТО на уровне начальников генеральных штабов в Брюсселе.

По его словам, встреча начальников генштабов была как никогда эффективной и прагматичной.

Кроме того, 17 мая пресс-служба Министерства обороны Украины проинформировала, что министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак посетил базу Командования подготовки 7-ой армии Сухопутных войск США в Европе. Глава оборонного ведомства ознакомился с деятельностью и условиями функционирования учебного центра.

«Находясь на базе подготовки 7-й армии Сухопутных войск США в Европе Полторак наблюдал за военными учениями с участием танкового подразделения в мультинациональном объединенном тренировочном центре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководитель Командования подготовки 7 армии СВ США в Европе бригадный генерал Антонио Агуто подробно рассказал украинскому министру о специфике подготовки и ротации, которые осуществляются на базе центра в городе Графенвир.Украинская делегация осмотрела материально-техническую базу подразделения обеспечения средств имитационного и компьютерного моделирования и анализа подготовки центра боевого управления дивизии в городе Хьоенфельз, ознакомилась с условиями проживания американских военнослужащих, которые проходят обучение в центре. Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего привлечения инструкторов США к тренингам на Украине, а также вопросы расширения сотрудничества на будущее.

«Украинские военные очень профессиональны и патриотичны, нам интересно изучать их опыт, полученный в АТО», — сказал генерал Антонио Ануто.

Он рассказал, что военнослужащие из его подразделений находились на учениях в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области. Он отметил, что ценит то, что его подчиненные могут изучать опыт украинских военнослужащих, выполнявших боевые задачи в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Сенат США утвердил большинством голосов консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год, который завершается 30 сентября. Документ предусматривает выделение не менее $560, 465 млн на поддержку Украины.

Напомним, с 2015 года США активно помогают Украине восстановить боеспособность вооруженных сил. В частности, военные инструкторы США регулярно проводят учения с украинскими солдатами. При этом на вооружение ВСУ были переданы 130 автомобилей Humvee, десятки радаров артиллерийской разведки типа AN/TPQ-48, AN/TPQ-49, AN/TPQ-36, системы военной радиосвязи типа Harris. Летом 2016 года на Украину осуществлены поставки 72 комплексов беспилотной разведки ближнего действия типа RQ-11 «Рэйвен». В составе каждого комплекса 3 малых беспилотника с радиусом действия до 10 км.