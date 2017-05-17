Вашингтон, 17 мая, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть четыре кандидата на пост директора ФБР, сообщил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Fbi.gov Жетон ФБР

Информационное агентство Reuters уточняет, что кандидатами на освободившуюся должность директора ФБР являются четыре человека.

Среди них не только исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб, но и бывший независимый сенатор США Джо Либерман, экс-губернатор штата Оклахома Фрэнк Китинг и старый сотрудник ФБР Ричард Макфили.

Напомним, предыдущий директор ФБР 9 мая 2017 года был освобожден президентом США Дональдом Трампом от должности по рекомендации министра юстиции США Джеффа Сешнса.