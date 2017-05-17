Канны, Франция, 17 мая, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Во Франции сегодня, 17 мая, открылась юбилейный 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

Цитата из х/ф «Нелюбовь». реж. Андрей Звягинцев. 2017. Россия Россия представлена фильмом Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

70-й Канский кинофестиваль проходит при беспрецедентных мерах безопасности. Мэр Канн Давид Лиснар заявил, что принять столь серьезные меры безопасности пришлось из-за крайне высокого уровня террористической угрозы. Лиснар напомнил, что у всех на памяти ужасная трагедия в Ницце, где в результате террористического акта в июле 2016 года погибли 86 человек и сотни получили ранения.

Какое именно число полицейских, жандармов и военнослужащих обеспечивает безопасность Каннского кинофестиваля не сообщается, так как это секретная информация. При этом глава департамента Приморские Альпы Жорж — Франсуа Леклер заявил, что безопасность также обеспечивают подразделения ВМС Франции. В самих Каннах установили 550 камер видеонаблюдения.

Что касается самого фестиваля, то комиссия отобрала для основных конкурсов менее полусотни картин из двух тысяч.

В основном конкурсе Россия представлена фильмом Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм повествует о семейной драме в современной России.

Напомним, другой фильм Звягинцева «Левиафан» в 2014 году был удостоен приза Каннского кинофестиваля за лучший сценарий.

Также в основном конкурсе будет представлена картина Софии Копполы «Роковое искушение». Действие картины происходит на фоне Гражданской войны в США. Молодая конфедератка из южной школы-интерната спасла от смерти раненного солдата Союза. В процессе коллективного лечения каждая из девушек влюбляется в него и мечтает завоевать его сердце.

Хозяйка фестиваля — Франция представлена сразу несколькими фильмами. Один из них — «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса. В картине почувствуется о любви режиссера Жана-Люка Годара к Анне Вяземски, которая вспыхнула на съемках фильма «Китаянка».

Режиссер Тодд Хейнс представит в конкурсной программе свою картину «Мир, полный чудес», с Джулианной Мур в главной роли. В картине рассказывается о двух параллельных историях в разные эпохи.

Вне конкурса будет показан новый фильм 83-летнего польского режиссера Романа Полански — «Основано на реальных событиях».

Председателем жюри юбилейного Коннского фестиваля является испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Фестиваль продлится до 28 мая. На церемонии закрытия жюри во главе с Альмодоваром озвучит имена лауреатов смотра и назовет обладателя главного приза — «Золотой пальмовой ветви».

Напомним, Каннский кинофестиваль впервые состоялся в 1946 году. С тех пор ежегодный фестиваль не проводился только два раза — в 1948 и 1950 годах — из-за нехватки бюджетных средств.