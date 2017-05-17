Голландия: Су-24 ВКС РФ трижды прошли возле голландского фрегата на Балтике
Амстердам, 17 мая, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Два российских фронтовых бомбардировщика Су-24 трижды пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen, идущим в Балтийском море, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.
По информации голландского военного ведомства, пролет российских самолетов не представлял угрозы для корабля и его экипажа, однако два истребителя ВВС Швеции были после этого подняты в воздух по тревоге.
Отметим, что, по данным Минобороны, голландский фрегат Evertsen «входит в Первую постоянную военно-морскую группу НАТО», находящуюся сейчас в Балтийском море.
Министерство обороны Голландии на фоне этого сообщения отметило, что ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО в последнее время значительно ухудшилась.
По мнению голландского военного ведомства, в связи с этим надо уделить повышенное внимание сдерживанию России и укреплению европейской безопасности через постоянное военное присутствие в регионе.