Амстердам, 17 мая, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Два российских фронтовых бомбардировщика Су-24 трижды пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen, идущим в Балтийском море, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Alexander Mishin Российский фронтовой бомбардировщик Су-24

По информации голландского военного ведомства, пролет российских самолетов не представлял угрозы для корабля и его экипажа, однако два истребителя ВВС Швеции были после этого подняты в воздух по тревоге.

Отметим, что, по данным Минобороны, голландский фрегат Evertsen «входит в Первую постоянную военно-морскую группу НАТО», находящуюся сейчас в Балтийском море.

Министерство обороны Голландии на фоне этого сообщения отметило, что ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО в последнее время значительно ухудшилась.

По мнению голландского военного ведомства, в связи с этим надо уделить повышенное внимание сдерживанию России и укреплению европейской безопасности через постоянное военное присутствие в регионе.