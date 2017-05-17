Минск, 18 мая, 2017, 00:06 — ИА Регнум. Ранее стало известно о том, что белорусское предприятие «Гомельтранснефть Дружба» и украинское «Укртранснафта» намерены 23 мая подписать соглашение об эффективном использовании нефтепровода «Дружба» на участке Мозырь — Броды. В столице Белоруссии пройдет заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти, в ходе которого планируется заключить соответствующее двустороннее соглашение. Причем в качестве наблюдателя в мероприятии будет принимать участие и польская компания «Пшиязнь», и представители Каспийского трубопроводного консорциума.

Ukrtransnafta.com ОАО «Укртранснафта». Центральный пост управления нефтепроводом «Дружба»

«На мой взгляд, можно только приветствовать данный процесс. Беларусь подтверждает статус независимого и самостоятельного государства. Экономически сильного. Подтверждает, что обладает необходимым финансовым ресурсом для оплаты энергоносителей по мировым ценам. Это отличная новость. Получается, соответственно, что она не нуждается в скрытых дотациях по цене на нефть со стороны России. Поэтому, как только будет завершен данный проект, Россия вполне может перейти с Беларусью на мировую стоимость нефти», — объяснил Юрий Баранчик.

Дело в том, что между Россией и Белоруссией на протяжении всего 2016 года тянулся энергетический конфликт. По мнению Минска, газ из России слишком дорогой. Поэтому в одностороннем порядке, несмотря на имеющиеся контракты, белорусская сторона стала платить за энергоноситель меньше. В итоге недоплаты долг со стороны Белоруссии перед «Газпромом» за газ исчислялся сотнями миллионов долларов. Чтобы как-то побудить соседей оплатить долг, российская сторона сократила поставки нефти. Минск попробовал закупить у Ирана партию нефти.

Кстати, именно тогда участок нефтепровода «Дружба» Броды — Мозырь между Украиной и Белоруссией, который был законсервирован в течение трех лет, подготовили к работе. Сообщалось, что по этой ветке на Мозырский НПЗ планировалось поставлять нефть, которую Минск закупил у Ирана.

В результате российско-белорусский нефтегазовый спор все же удалось разрешить. Белорусская сторона перевела «Газпрому» долг в $726,2 млн за поставленный в 2016—2017 годах газ. В апреле 2017 года главы обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали документы, которые регулируют разногласия в энергетической сфере. Стороны также договорились, что будет понижен коэффициент к действующей формуле цены на газ для республики. Примечательно, что свой долг перед «Газпромом» Минск погашал за счет кредита, выделенного РФ. Общая сумма кредита составила $1 млрд. Более того, тогда стороны договорились, что Евразийский фонд стабилизации и развития выделит Белоруссии еще $600 млн.

Однако, несмотря на то, что спор удалось разрешить, а Белоруссия даже получила для себя ряд преференций со стороны России, Минск все же ищет альтернативу черному золоту из РФ. Как заявил ранее глава госконцерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, конфликт между странами привел к тому, что компания продолжает переговоры по поводу диверсификации поставок нефти и поиску поставщика, помимо России.

Читайте также: «Серьезный опыт»: Минск продолжает искать альтернативу нефти из РФ

«Для Белоруссии нет альтернативы российской нефти»

Что касается белорусско-украинского энергетического сотрудничества, то еще в июле 2016 года стороны договорились о сотрудничестве в этой сфере. Отмечалось, что Киев поддерживает «белорусских коллег по восстановлению работы украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики». Конкретно речь шла о технической возможности транзита украинской электроэнергии через Белоруссию в Литву, а также об обеспечении параллельной работы энергосистем Украины и Белоруссии и получении аварийной помощи в случае необходимости.