Киев, 17 мая, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает, что Российская Федерация может использовать сервис «Яндекс.Пробки» для эффективной организации военного вторжения. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает «Укринформ».

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентина Петрова считает, что сервисы российской интернет-компании «Яндекс» позволяют получать информацию о состоянии путей, пропускной способности и загруженности всех дорог на территории Украины, а также «планировать любое наступление».

«Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны», — сказала Петрова в ходе круглого стола в Киеве, где обсуждался недавний запрет на Украине российских социальный сетей и сервисов, в частности, «Яндекса» и Mail.Ru.

У пользователей социальных сетей заявление Петровой вызвало недоумение.

Один из украинских блогеров справедливо указал, что запрет «Яндекса» ничего не решает, так как Россия спокойно может использовать Google-карты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении санкций в отношении российских граждан и российских компаний.

В расширенные черные списки попали некоторые российские СМИ, а также социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники». Кроме того, под санкции попали сервисы «Яндекса» и Mail.Ru.